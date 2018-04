Pai de Messi diz que Maradona nunca orientou seu filho BUENOS AIRES - Jorge Messi, pai do craque argentino Lionel Messi, somou-se ao batalhão de críticos que vem questionando o trabalho de Diego Maradona à frente da seleção do país, ao dizer que seu filho jamais recebeu orientações do técnico sobre de que forma deve atuar na equipe.