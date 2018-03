Pai de Messi vai até Barcelona para discutir renovação de contrato

Após renovar os contratos de destaques como Neymar e Suárez, o Barcelona agora avança nas conversas para manter Lionel Messi. Jorge Messi, pai do argentino, desembarca em Barcelona nesta quinta-feira, para se encontrar com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e discutir um novo acordo, segundo o jornal espanhol Sport.

Eleito o melhor atleta do planeta em cinco oportunidades, Messi tem vínculo até 2018 e, apesar de ter seu nome constantemente lembrado por gigantes europeus, não demonstra grande vontade de deixar a Catalunha. Por outro lado, para assegurar a permanência do astro, o Barcelona sabe que terá de realizar uma grande oferta salarial.

Aos 29 anos, Messi teria um novo contrato até 2022, quando já estaria com 34 anos e caminhando para a reta final de sua carreira. Além das conversas com o pai e empresário, a intenção de Josep Maria Bartomeu é falar pessoalmente com Messi e deixar claro o quanto o clube está satisfeito com ele.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jorge Messi ainda aproveitará a ocasião para acompanhar o Barcelona no jogo contra o PSG, fora de casa, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, às 17h45 no Parque dos Príncipes.