Pai de Neymar discute com jornalistas na porta da festa do filho

O pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, irritou-se com jornalistas espanhóis na entrada do salão de festas de Barcelona em que Neymar comemorava seu aniversário de 24 anos. Assim que chegou, o pai do craque brasileiro mostrou-se incomodado com a presença dos repórteres, que pediam para conversar com Neymar para parabenizá-lo por seu aniversário.

"Vocês não conseguem deixá-lo em paz? Só um pouquinho? Se querem dar parabéns, deixem ele em paz", afirmou. Como os jornalistas continuavam seguindo-o, os nervos e as discussões foram acirrando-se. Segundo o diário espanhol Ás, o pai do atleta chegou a agredir alguns cinegrafistas, apesar de não ser possível ver isso nas imagens que estão sendo veiculadas.

Neymar e família estão enfrentando diversos problemas na Justiça brasileira e espanhola, por conta de impostos e da transferência do craque do Santos para o Barcelona. Os dois alegam ser inocentes. Em campo, Neymar continua em ótima fase, ajudando na boa campanha do clube catalão na temporada.

VEJA A CONFUSÃO ENTRE O PAI DE NEYMAR E OS JORNALISTAS