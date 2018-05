Pai de Neymar muda endereço de empresa após investigação

Dois dias depois de o Ministério Público Federal ter anunciado a instauração de um procedimento investigatório criminal contra empresas da família de Neymar, o pai do jogador mudou o endereço da sede da N&N Consultoria Esportiva e Empresarial. A suspeita do MPF é de que a operação foi feita apenas para tentar demonstrar que a empresa não era de fachada.

Documentos da Junta Comercial obtidos pelo Estado mostram que a N&N Consultoria Esportiva, que antes estava instalada em um imóvel em São Vicente, foi transferida no dia 31 de janeiro de 2014 para um prédio comercial numa das principais avenidas de Santos, onde já funcionava a N&N Administração de Bens, outra empresa da família. O anúncio do início das investigações do MPF ocorreu no dia 29 de janeiro de 2014.

As investigações duraram dois anos e culminaram no último dia 27 com denúncia à Justiça por sonegação de impostos e falsidade ideológica contra Neymar, o seu pai, Sandro Rosell (ex-presidente do Barcelona) e Josep Bartomeu (atual dirigente do clube espanhol). O juiz Mateus Castelo Branco, da 5.ª Vara Federal de Santos, rejeitou a denúncia do MPF alegando que os processos administrativos ainda estão em andamento na Receita Federal. O MPF promete recorrer da decisão ainda esta semana.

Segundo Gustavo Xisto, advogado das empresas da família de Neymar, foi “coincidência” a mudança de endereço ter ocorrido dois dias depois de o MPF anunciar o início das investigações. “A transferência de endereço já estava nos planos da empresa. O fato de ter ocorrido dois dias depois da instauração de um procedimento investigatório foi apenas uma coincidência”, disse ao Estado.

A N&N Consultoria está registrada nos nomes do pai e da mãe de Neymar. A empresa recebeu 40 milhões de euros do Barcelona e é um dos principais alvos da investigação do MPF.

De acordo com o órgão, a empresa foi constituída “sem estrutura de funcionamento”. Em 2011 a N&N Consultoria recebeu ¤ 10 milhões do clube catalão e, em 2013, quando Neymar se transferiu para o Barcelona, os espanhóis pagaram mais 30 milhões de euros. A acusação do MPF é de que a empresa foi usada para que Neymar e seus familiares pagassem menos impostos à Receita Federal.

Em 2015, o Tribunal Regional Federal bloqueou R$ 188,8 milhões do jogador, do pai e das empresas da família. Os advogados de Neymar garantem que ele já pagou mais de R$ 75 milhões em impostos e fizeram uma consulta à Receita para transferir os negócios da família do jogador para a Espanha.