Pai de Robinho cobra Marcelo Teixeira O pai de Robinho, Gilvan de Souza, disse nesta quarta-feira, em entrevista à rádio Onda Madrid, da Espanha, que não entende por que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não cumpre o que prometeu no ano passado, quando disse que aceitaria negociar o jogador após a participação do clube na Copa Libertadores de 2005. "Marcelo Teixeira nos prometeu deixá-lo decidir sobre seu futuro depois da Libertadores. Não sei por que ele não quer cumprir com sua palavra, mas espero que o assunto se resolva o mais rápido possível", afirmou o pai de Robinho, revelando que só o Real Madrid interessa para o seu filho no momento. Gilvan também disse que está de acordo com a decisão de Robinho de abrir mão dos 30% a que tem direito no valor de uma possível negociação. "O motivo de meu filho querer se transferir para o Real Madrid é a melhor condição de vida, principalmente de segurança, que a família teria na Espanha", explicou. Tudo na mesma - Na Vila Belmiro, nenhum dos assuntos pendentes foi resolvido nesta quarta-feira. Em Portugal, a imprensa vem noticiando que Léo já assinou contrato com o Benfica e deve se apresentar na próxima semana, após depositar os R$ 500 mil previstos na multa contratual com o Santos. Mas a diretoria santista ainda luta para manter o lateral. E a situação de Deivid continua indefinida. Por isso mesmo, o Santos já procura alternativas caso não consiga convencer o Bordeaux a liberar o jogador. O nome comentado na Vila Belmiro é o de Nilmar, ex-Inter, que está atualmente no Lyon, da França.