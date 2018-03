O pai de Romário, Edevair de Souza Faria, foi enterrado nesta sexta-feira no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro. "Seu Edevair", torcedor fanático do América-RJ, morreu aos 77 anos vítima de um ataque cardíaco. Emocionado, Romário chorou durante o enterro e não deu entrevista. Reuters Reuters Reuters