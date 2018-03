Pai de Ronaldo não sabia da separação O pai do atacante Ronaldo, Nélio Lima, soube do fim do casamento do filho com Daniella Cicarelli na tarde desta quarta-feira, por meio da imprensa. E, surpreso, disse que o assunto não deve ser tratado com "sensacionalismo". "Todo mundo passa pelo mesmo problema. A vida dele particular é problema dele. Eu não me envolvo. Eu nem sabia de nada", revelou Nélio, que só ficou sabendo da separação por intermédio da imprensa. "Estão me telefonando para dizer que eles se separaram. Então? O que você quer que eu fale? Eu não sei o que houve." Nélio manifestou, em seguida, preocupação com o rendimento de Ronaldo em campo. "Vai perturbar a cabeça dele, claro, é uma coisa chata. Quer saber? Estou triste, sim. Que pai não ficaria? Mas deixa que ele resolve. O Ronaldo sabe se sair de situações complicadas." O pai do jogador do Real Madrid contou que os dois conversaram por telefone na noite de terça-feira e que Ronaldo não falou nada sobre problemas com Daniella. "Falamos sobre várias coisas, não me disse nada a respeito do assunto", garantiu. Nélio esteve no casamento, em fevereiro, no Castelo de Chantilly, na França, e disse ter ficado impressionado com a suntuosidade do local. "Aquilo lá (o castelo) é uma coisa de louco, um negócio lindo. Eles estavam muito felizes. Foi uma coisa muito rápida", contou. O pai de Ronaldo disse que tentaria outro contato por telefone com o filho ainda nesta quarta-feira. "Vou ligar para saber o que aconteceu. Os dois se gostam muito." Na seleção - O técnico Carlos Alberto Parreira não quis falar sobre a separação do casal. Ao ser perguntado sobre o novo problema de Ronaldo, limitou-se a responder: "Nada a declarar sobre a vida pessoal e privada de meus jogadores."