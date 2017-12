Pai de Ronaldo sofre acidente de carro na Rio-Santos O pai do atacante Ronaldo, Nélio Nazário de Lima, de 57 anos, sofreu um acidente de carro, na manhã desta segunda-feira, na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Mercedes Benz em que ele estava capotou e caiu em uma ribanceira. Também viajavam no veículo: Maria Gorete, de 46 anos; Carlos Alberto Fernandes Lopes, de 56; Roberto de Oliveira Gomes, de 25; e o filho caçula de Nélio, Nicolas Nazário de Lima, de 4 anos. Segundo os bombeiros, todos ficaram levemente feridos e foram levados para o Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio. Antes do treinamento desta segunda, em Weggis (Suíça), Ronaldo participou da entrevista coletiva para a imprensa e ainda não sabia do acidente com os familiares.