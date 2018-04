Pai de Valdivia se reunirá com Palmeiras na próxima semana

Próximo do retorno aos gramados após três meses em tratamento de uma lesão, Valdivia tem seu futuro no Palmeiras ainda indefinido. Fora de campo, Luis Valdivia, pai do jogador chileno, chega ao Brasil para negociar a renovação de contrato com o clube alviverde. De acordo com a assessoria pessoal do atleta, a primeira reunião está marcada para a próxima semana e não deverá se estender se depender do interesse das partes.

No fim da última temporada, o presidente do do Palmeiras, Paulo Nobre, afirmou que gostaria de ver o chileno encerrar a carreira com a camisa do time, discurso semelhante ao de Valdivia, que assumiu o interesse em permanecer no Palmeiras caso grandes contratações em 2015 fossem realizadas. Com o pedido atendido, a renovação pode sair em breve.

Apesar de clube e jogador buscarem um acordo, Luis Valdivia afirmou em entrevista à Rádio Globo que outros times estão interessados no meia. O Flamengo, de Vanderlei Luxemburgo, é um deles.

RIO DE JANEIRO?

Antes do treino dos jogadores que não viajaram para a Bahia, local em que a equipe de Oswaldo de Oliveira derrotou o Vitória da Conquista por 4 a 1, pela Copa do Brasil, quarta-feira, Valdivia publicou em seu perfil no Instagram foto com um copo escrito Rio de Janeiro e a seguinte legenda: 'pois é'.

Xingado pelos torcedores palmeirenses na rede social, o jogador excluiu a imagem e em seguida colocou uma nova foto na Academia do Futebol negando qualquer possibilidade de ir para a cidade carioca.