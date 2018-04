Pai diz que lateral autor de gol do Wolfsburg interessa ao Real

Na última quarta-feira, o suíço Ricardo Rodríguez foi o responsável por bater o pênalti e marcar o gol que abriu a surpreendente vitória do Wolfsburg por 2 a 0 sobre o Real Madrid, na Alemanha, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas na próxima temporada, o lateral-esquerdo pode estar do outro lado. Ao menos foi o que garantiu o pai do jogador, que confirmou o interesse do time espanhol em Rodríguez.

"Toda a família está muito tranquila diante de tudo o que foi publicado nas últimas semanas. É certo que o Real Madrid tem um pequeno interesse no Ricardo, mas o tempo vai dizer o que vai acontecer. Temos que esperar", disse José Manuel Rodríguez em entrevista ao diário espanhol Marca.

Aos 23 anos, Ricardo Rodríguez realizaria um grande sonho na carreira se a transferência para o Real Madrid se concretizasse. "Seria das um salto muito importante na sua carreira, porque jogar no Real Madrid é o sonho de qualquer jogador", avaliou o pai do lateral.

Além disso, a transferência representaria a volta para casa da família do jogador. Seu pai é espanhol da cidade de Crecente e deixou o país rumo à Suíça há 30 anos. Lá, Ricardo começou nas divisões de base do Zurique até chamar a atenção ainda garoto do Wolfsburg. De lá para cá, ganhou destaque e se tornou presença constante na seleção do país.

"Ele já é um jogador maduro, está há cinco anos no Wolfsburg que o fizeram ganhar em experiência pelas muitas partidas de alto nível que disputou tanto no Campeonato Alemão quanto nas competições europeias", avaliou José Manuel.