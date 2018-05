País se destaca como importador pelo 3º ano seguido

SÃO PAULO - Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil é considerado um País importador de jogadores. É o que demonstra o balanço anual de transferências divulgado pela Fifa no início do ano e que contextualiza o aumento dos estrangeiros por aqui. “É um movimento que inverte a lógica de que a exportação de atletas era superior à importação”, afirma Eduardo Carlezzo, advogado especialista em Direito Desportivo Internacional.

Os clubes brasileiros, líderes no ranking de transferências, realizaram 1.402 transações. Foram 746 atletas contratados de clubes do exterior contra 656 que saíram para o exterior. “Tendo em vista a forte inflação dos salários no Brasil, bem como a fragilidade da recuperação econômica de alguns países que eram destinos tradicionais de jogadores nacionais, ficou evidente a inversão na ‘balança comercial’ do futebol brasileiro”, diz Carlezzo.

O Brasil continua como o destaque do mercado, já que 13% dos atletas transferidos internacionalmente são brasileiros. A rota de transferências entre Brasil e Portugal é a mais movimentada do mercado. Foram 137 transferências de Portugal ao Brasil e 91 no sentido contrário. O empresário Gilmar Veloz acredita que esse cenário não vai se modificar a curto prazo. “A Europa não vai sair da crise imediatamente. Com isso, o mercado brasileiro vai continuar em alta. Isso deve se manter nos próximos dois anos”, diz o empresário.

Jorge Moraes, presidente da Associação Brasileira de Agentes de Futebol, é uma voz dissonante no cenário de otimismo em relação aos jogadores estrangeiros. “Isso é um desastre para o processo de formação de novos jogadores. Como é mais barato contratar jogadores medianos do mercado sul-americano, os clubes deixam de investir nas categorias de base.” Raciocínio semelhante havia sido desenvolvido pelo técnico Muricy Ramalho quando reclamava da falta de opções para substituir Luis Fabiano. O São Paulo acabou contratando o colombiano Dorlan Pabón. “Aumentar o número de estrangeiros nos clubes é um desastre”, diz Moraes.