Países africanos já brigam pela Copa Seis países africanos são os postulantes à condição de sede da Copa do Mundo de 2010. África do Sul, Egito, Líbia, Marrocos, Nigéria e Tunísia têm até o dia 30 de março para encaminhar à Fifa a carta de declaração que oficializa o pedido. Até o dia 30 de setembro os comitês organizadores de cada um desses países deverá encaminhar à entidade máxima do futebol mundial os cadernos informativos sobre seus planos para a realização do Mundial. Em janeiro de 2004 um grupo de inspetores fará uma fiscalização nos seis países. A decisão da Fifa sobre quem sediará a competição será dada no mês de maio de 2004, em Paris.