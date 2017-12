Paixão aguarda convite para seleção O preparador físico do Grêmio, Paulo Paixão, está praticamente confirmado para assumir a seleção brasileira ao lado do amigo Luiz Felipe Scolari. Ele só espera receber o convite formal na noite desta terça-feira, para se incorporar ao grupo que comandará o time do Brasil. Antes, porém, ele acompanha a equipe gaúcha na partida contra o Corinthians, domingo, pela final da Copa do Brasil. A direção do Grêmio tentará com a CBF que Paulo Paixão permaneça no clube e na seleção, simultaneamente. "Vamos esperar que se confirme, porque é importante se programar", disse o preparador físico. Na noite de segunda-feira, Paixão recebeu um telefonema de Scolari para conversar sobre a seleção. "O momento é ideal para ele assumir a seleção. O Felipão é pegador, conhece bem o comportamento dos jogadores argentinos e uruguaios e vai usar sua experiência para mobilizar a equipe", afirmou o preparador físico do Grêmio. Luiz Felipe Scolari e Paulo Paixão começaram a trabalhar juntos em 93, no Grêmio. Depois, eles tiveram uma breve passagem pelo Japão, em 97, e no mesmo ano retornaram para o futebol brasileiro para dirigir a equipe do Palmeiras. "Temos oito anos de amizade, seis de trabalho juntos e 10 títulos", lembrou o companheiro de Felipão. Final - Apesar do provável convite para a seleção, o preparador físico do Grêmio diz que está com "o pensamento na decisão de domingo". A escalação está confirmada com Roger na zaga e Anderson Polga como volante, além da volta do atacante Marcelinho Paraíba ao time. Mauro Galvão segue se recuperando das dores no tendão de Aquiles, mas está confirmado e deve treinar com bola na quinta-feira. O Grêmio espera um Corinthians ofensivo, empurrado pela torcida, apesar da vantagem de jogar pelo empate. "O torcedor só vai aceitar o empate nos 10 minutos finais", acredita Paulo Paixão. "Talvez a gente possa causar surpresa, já que o Corinthians é o favorito." A expectativa gremista é repetir a façanha do título da Copa do Brasil de 97, conquistado diante do Flamengo, no Maracanã, com um público contrário de 100 mil pessoas.