Paixão surpreso com volta à seleção O preparador físico Paulo Paixão, agora trabalhando no Inter, se disse surpreso com a oportunidade de voltar a trabalhar na seleção brasileira, na comissão técnica de Carlos Alberto Parreira. "Depois da Copa na Ásia, pensei que ia trabalhar só em clubes. Mas é sempre um prazer, pois representa o ponto máximo na carreira de qualquer profissional. Fico muito honrado em atuar ao lado do Parreira e Moracy Sant´Anna, meus colegas na Copa de 1990, na Itália, pelos Emirados Árabes Unidos", afirmou. O fato de trabalhar ao lado de outro preparador físico (Moracy) não é problema para Paulo Paixão. "Oficialmente ainda não sei de nada, mas é provável uma divisão de funções, sem que um assuma o papel de outro", contou. Repercussão - O técnico Muricy Ramalho, que comanda a pré-temporada do Inter em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, distante 125 km de Porto Alegre, resumiu, em uma frase, a volta de Parreira à seleção brasileira: "Ótimo, ele é o melhor do País".