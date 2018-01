Palacios diz sentir pena do Brasil O Brasil, muito temido até pouco tempo atrás pelos adversários, passou a dar pena depois das últimas atuações e dos constantes tropeços nas eliminatórias para a Copa de 2002. O meia Roberto Palacios, principal jogador da seleção peruana, não poupou palavras para expressar o sentimento de dó em relação aos brasileiros. "Lamento profundamente a atual situação pela qual o futebol brasileiro está passando", afirmou, após a partida em que sua equipe empatou com o time de Emerson Leão por 1 a 1, na quarta-feira. Ele chegou a dizer que nunca havia tido tanta facilidade numa partida contra os brasileiros. O técnico Julio Cesar Uribe preferiu minimizar as declarações de Palacios e disse que o futebol brasileiro não está em decadência. Para ele, as seleções consideradas menos importantes estão evoluindo. "Seria desrespeitoso criticar o Brasil. Se a seleção não jogou bem, é porque o Peru não permitiu", comentou. Os peruanos fizeram muita festa na noite de quarta-feira, em Lima. Os bares do bairro mais badalado da cidade, Miraflores, receberam muita gente para acompanhar a partida das eliminatórias. Após o jogo, os torcedores festejaram bastante o resultado que consideravam impossível, com a participação, até mesmo, dos brasileiros que residem em Lima.