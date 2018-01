Palaia descarta Cerezo e Tite no Palmeiras Apesar da saída do técnico Emerson Leão, Salvador Hugo Palaia continua no cargo de diretor de futebol do Palmeiras. E, em entrevista à TV Bandeirantes, nesta segunda-feira, ele aproveitou para descartar a contratação de Toninho Cerezo e Tite, dois nomes que estavam sendo comentados no Palestra Itália. Palaia também confirmou que o Palmeiras será comandado interinamente por Marcelo Villar, o técnico do time B. Ele, inclusive, será o treinador no jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, no Palestra Itália, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. "Toninho Cerezo e Tite não têm perfil que o Palmeiras precisa agora", explicou Palaia, que lamentou a saída de Leão. "Ele é um grande treinador e um grande homem. E continuará sendo meu amigo." Depois de ter descartado Cerezo e Tite, Palaia deu o nome de três treinadores que interessam ao Palmeiras: Geninho, atualmente no Goiás, Abel Braga, do Inter, e Antônio Lopes, que está desempregado. "Quem vai decidir sou eu e o presidente Affonso Della Monica", garantiu o diretor do futebol palmeirense.