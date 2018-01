Palavra de ordem no Paysandu é vencer Vencer o Santos para levantar a auto-estima da equipe é a palavra de ordem do técnico e jogadores do Paysandu para a partida de amanhã, às 21h45, no estádio Mangueirão, em Belém, contra o campeão brasileiro do ano passado. No domingo passado, em sua estréia dentro de casa na competição, os paraenses foram derrotados pelo Vitória, de Salvador, por 2 a 1. "Tenho muito respeito pelo Santos, mas vamos para cima deles em busca da vitória", disse Dario Pereyra, que terá a volta do volante Vanderson. Ele recomendou aos zagueiros do Papão muito cuidado com as rápidas jogadas da dupla santista Diego-Robinho. "Será muito bom ganhar novamente do Santos", afirmou o volante Sandro. Ele recorda que no ano passado, o Paysandu ganhou por 2 a 1 do time de Vila Belmiro, numa partida manchada pela violência da Polícia Militar. "O meia Lecheva acredita que o jogo será um dos mais disputados dos últimos tempos em Belém. "O Santos quer dar o troco, mas nós queremos mostrar quem manda em casa".