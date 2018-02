Palermo é a arma do Boca Juniors O Boca Juniors aposta no atacante Martin Palermo no seu segundo compromisso pela Copa Libertadores - pega nesta quarta-feira o Sporting Cristal, em La Bombonera. Palermo marcou dois gols domingo, na vitória sobre o Olimpo por 3 a 0 pelo Campeonato Argentino. O resultado afastou a crise que ameaçava o técnico Jorge Benítez. Se vencer, o Boca assume a liderança do grupo 8 da Libertadores. Em Guadalajara, o atual campeão Once Caldas enfrenta a equipe local, que lidera o grupo 7, com três pontos em um jogo. O time colombiano decepcionou na estréia - só empatou com o San Lorenzo em casa por 0 a 0.