Palermo fratura perna em comemoração O atacante argentino Palermo, do Villarreal, sofreu dupla fratura na perna esquerda na tarde de quinta-feira durante a comemoração do gol marcado contra o Levante, em jogo válido pela Copa do Rey. O jogador foi festejar junto à torcida quando o muro que separava o campo da arquibancada caiu sobre a sua perna. De acordo com o cirurgião Enrique Gastaldi, o centroavante sofreu fraturas na tíbia e no perônio e deve ficar longe dos gramados por um período de quatro a seis meses. O jogo terminou empatado por 1 a 1, na prorrogação, e a disputa por uma vaga nas oitavas-de-final foi decidida nos pênaltis, com vitória do Villarreal por 5 a 4.