Palermo marca seu 1º gol na Espanha O atacante argentino Palermo marcou neste domingo seu primeiro gol no Campeonato Espanhol com a camisa do Villarreal. A vítima foi o Oviedo, que perdeu em casa por 3 a 1. O gol marcado de cabeça após um cruzamento de escanteio, aos 4 minutos do segundo tempo, foi providencial porque marcou a reação da equipe que perdia por 1 a 0. O jogador - suspeito de ter o seu passaporte falsificado - foi elogiado pela garra e perigo que causou à equipe adversária.