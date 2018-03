Palermo marca três e Boca Juniors está na semifinal

O centroavante Palermo fez a diferença nesta quarta-feira e o Boca Juniors venceu o Atlas por 3 a 0, em Guadalajara. O resultado classificou a equipe para a semifinal da Copa Libertadores. Veja também: Resultados e calendário O time argentino enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e São Paulo, desde que o Santos não elimine o América do México e o San Lorenzo supere a LDU. Isto porque o regulamento da competição tenta evitar que dois times do mesmo país se enfrentem na decisão. O empate por 2 a 2 no primeiro jogo obrigava o Boca Juniors a vencer o duelo para avançar às semifinais. Igualdade por três ou mais gols também interessava ao time argentino. E o time do astro Riquelme não teve qualquer dificuldade para obter sua classificação. O Boca Juniors definiu o confronto ainda no primeiro tempo, com três gols de Martin Palermo. Aos 18 minutos, ele foi lançado por Riquelme e chutou de primeira. Aos 33, Palácio passou para Palermo, que chutou no contrapé do goleiro do Atlas. Aos 37, fora da área, Palermo encobriu Bava e marcou um golaço.