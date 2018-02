Palermo quer vencer a Lazio para encostar na Roma O confronto entre Palermo e Lazio é o destaque da abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano, neste sábado. O time da Sicília, que conta com o brasileiro Fábio Simplício, está em terceiro lugar, com 39 pontos, e luta para encostar na Roma, vice-líder, com 43. A Lazio vem em sexto lugar, com 27 pontos, mas começou o campeonato com -7, por estar envolvida no escândalo de manipulação de resultados no ano passado. O outro jogo deste sábado é entre Torino, 13.º colocado, e Udinese, que vem no oitavo lugar. Porém, a partida mais atraente da rodada será no domingo, entre Sampdoria e Internazionale. Os dois enfrentam-se pela segunda vez em menos de uma semana, já que fizeram na última quarta-feira uma das semifinais da Copa da Itália - o time milanês venceu por 3 a 0. A Inter vive ótima fase. Tem ótimas chances de chegar à terceira final consecutiva da Copa da Itália e vem de 13 vitórias consecutivas no Italiano, do qual é líder isolado, com 11 pontos à frente da Roma. A Sampdoria está na décima colocação, com 24 pontos. Os brasileiros Maicon e Adriano, que não atuaram no jogo do meio de semana, devem voltar à equipe milanesa. Este último, inclusive, marcou nos últimos quatro jogos que disputou e quer provar que definitivamente voltou à boa forma. Também no domingo, a Roma precisa vencer o Siena para continuar com chances de chegar ao título, que não conquista desde 2000. O problema é que o time vem de dois empates consecutivos, com Messina e Livorno, e não terá o capitão e astro Francesco Totti, suspenso. Confira todos os jogos da 21.ª rodada: Sábado Palermo x Lazio Torino x Udinese Domingo Atalanta x Catania Cagliari x Reggina Chievo Verona x Empoli Fiorentina x Livorno Messina x Ascoli Milan x Parma Roma x Siena Sampdoria x Internazionale