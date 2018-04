Palermo troca de técnico após goleada

PALERMO - A derrota por 7 a 0 para a Udinese, no domingo, em casa, provocou a mudança do comando técnico do Palermo. Nesta segunda-feira, 28, a diretoria do clube confirmou a demissão do treinador Delio Rossi. Além disso, anunciou a contratação de Serse Cosmi.

A mudança anunciada nesta segunda-feira era esperada depois da goleada em que Alexis Sanchez marcou quatro gols e Antonio Di Natale fez os outros três da Udinese na vitória por 7 a 0, que foi facilitada pela expulsão de dois jogadores do Palermo, que perdeu o terceiro jogo consecutivo.

Mais cedo, o presidente Maurizio Zampari já havia indicado a intenção de trocar o comando da equipe ao afirmar que estava em busca de "alguém forte que pode realmente chacoalhar as coisas por aqui".

Cosmi já dirigiu Perugia, Udinese, Livorno na elite do futebol italiano e agora assume o Palermo, que está em oitavo lugar no campeonato nacional e ainda luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.