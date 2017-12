Palestina busca jogadores na América Os palestinos ainda não conseguiram sucesso na luta para ter sua nação. Mas já têm uma seleção de futebol ? a Palestina é filiada à Fifa desde 1998 ? e começam a pensar na disputa de competições internacionais e nas eliminatórias para a Copa de 2006. Para isso, está recorrendo à América Latina, na busca de jogadores que possam integrar a seleção. Foi a solução encontrada porque o Oriente Médio enfrenta uma onda de violência que impede o desenvolvimento do futebol da Palestina. E o Chile é a ?base de operações??. A opção pela América Latina tornou-se possível porque o estatuto da federação local possibilita a estrangeiros descendentes de palestinos servirem à seleção. ?Esta iniciativa é positiva??, aprova Alfredo Asfura, dirigente da Fifa. O Chile foi escolhido como base porque no país há cerca de 300 mil descendentes de palestinos. O trabalho é comandado por Nicola Hadway, técnico da seleção desde agosto. Filho de palestinos, o chileno Hadway está entusiasmado com o projeto. ?Estou convencido que na América Latina encontraremos elementos para elevar o nível da equipe.?? Além do Chile, ele busca jogadores no Peru, Honduras e México. Entre os chilenos que ele observa estão os irmãos Roberto e Fabian Bishara e Roberto Kettlun, jogadores do Clube Palestino; Luis Murri, do Universidad de Chile; e o meia argentino Pablo Abdala, do Cobreloa. Pablo está feliz com a possibilidade de defender a Palestina. ?É uma seleção e seria ótima idéia participar dela. Sabemos que a Palestina está cheia de conflitos e precisa de nosso apoio. É uma porta que se abre.?? O treinador Hadmay diz que quatro peruanos, quatro mexicanos e três hondurenhos também têm boas chances de serem convocados para um torneio em dezembro, no Kuwait. ?Mas nossa principal meta é conseguir chegar à Copa da Alemanha. Os jogadores latino-americanos podem nos ajudar, não há dúvida??, acredita.