Palestinos criticam time egípcio O Comitê Egípcio de Apoio à Intifada Palestina criticou neste domingo o time de futebol Al Ahli, que no sábado venceu o Real Madrid por 1 a 0 em amistoso no Cairo. O motivo é o patrocínio que a equipe levava nas camisetas: um grande logotipo do McDonald?s, a rede de lanchonetes norte-americana. Segundo o comitê, o patrocínio fere o boicote árabe às companhias dos Estados Unidos, por causa do ?apoio a Israel em sua luta contra o povo palestino?.