Palestra amanhece pichado A torcida do Palmeiras continua revoltada com a falta de reforços de peso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, os muros do Palestra Itália amanheceram pichados com frases pedindo a saída do presidente Mustafá Contursi e criticando sua política de investimentos. Vizinhos do estádio viram um grupo de pelo menos 10 pessoas chegar ao clube por volta das 4h30 e demorar menos de dois minutos para fazer as pichações. Leia mais no Jornal da Tarde