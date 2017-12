Palestra Itália terá novidades em 2006 O Estádio Palestra Itália ganhará um setor de cadeiras descobertas, exatamente no lugar que é tradicionalmente ocupado pela Mancha Alviverde, a maior torcida organizada do Palmeiras. Os assentos serão de plástico e numerados, segundo o presidente Affonso Della Monica. ?Vamos levantar mais uma cerca, assim como aquela que já existe para separar a torcida adversária, e instalar assentos ali. A idéia é que tudo esteja pronto já na estréia no Campeonato Paulista?, disse nesta quinta-feira o dirigente. Assim, o jogo de inauguração com o estádio remodelado seria contra o Ituano, no dia 12 de janeiro. Ainda de acordo com o presidente, os assentos de plástico não serão colocados em todo o Palestra Itália, assim como ocorre no Pacaembu, ?porque a capacidade do estádio seria muito reduzida?. Atualmente, a Polícia Militar libera o local para no máximo 30 mil pessoas. O novo setor terá ingressos um pouco mais caros que os de arquibancada, vendidos hoje por R$ 15. O valor deverá ficar entre R$ 20 e R$ 25. E as numeradas cobertas são vendidas a R$ 40. Com as cadeiras e o ingresso mais caro, os membros da Mancha Alviverde deverão ?migrar? para o setor que fica atrás de um dos gols ? no outro há o parque aquático.