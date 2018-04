Palestra lotado motiva Marcinho contra o Palmeiras

"Jogar contra o Palmeiras num Palestra lotado, com eles brigando pelo título, é uma grande oportunidade pra gente vencer", afirmou Marcinho, que vê de forma positiva o fato de o Atlético-PR encarar equipes que estão na disputa direta pelo título nos próximos jogos. "Nada melhor do que você jogar contra um Palmeiras e contra um Corinthians, que são equipes que estão brigando pela primeira colocação", disse o jogador.

Marcinho minimizou o fato de o Atlético-PR ter vencido apenas três das 12 partidas que disputou fora de casa neste Brasileirão. "Nosso objetivo, independentemente de ser dentro ou fora de casa, é buscar essas cinco vitórias que faltam (para livrar o risco de rebaixamento). É um grande jogo contra o Palmeiras, espero que a gente possa fazer uma grande partida. E por que não vencer?", questionou.

O meia-atacante ainda admitiu que o elenco do Atlético-PR é "um pouco limitado", mas afirmou que a equipe "poderia estar em uma situação melhor do que a 14.ª colocação" no Brasileirão. No jogo com o Palmeiras, o time do Atlético-PR não poderá ser comandado pelo técnico Antônio Lopes, que foi suspenso por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ofensas ao auxiliar Altermir Hausmann durante o jogo com o Flamengo, no último dia 6 de setembro, na Arena da Baixada.