Palhinha abandona Alianza Lima A um dia da decisão do título do Campeonato Peruano, contra o Cienciano, o meia Palhinha, uma das figuras mais importantes do Alianza Lima, desapareceu da concentração, revoltando dirigentes e companheiros. Ele veio ao Brasil, passar o Natal com seus familiares. ?Eu admirava o Palhinha, mas o que ele fez não é coisa de homem?, disse o volante Luis Hernández. ?Quem deseja colaborar está aqui?, afirmou Roger Serrano. Para o diretor técnico do Alianza, Bernabé Herráez, a ausência de Palhinha não afetará em nada, pois ?o clube tem um bom plantel?. Na quinta-feira passada, o Marília anunciou o jogador como reforço para a Série A-2 do Campeonato Paulista 2002.