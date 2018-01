Palhinha é atração em jogo da Série A2 Contando com a estréia do atacante Palhinha, ex-São Paulo, o Bandeirante receberá o Comercial, nesta sexta-feira, às 20h30, na abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida, válida pelo Grupo 1, será realizada no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi. A esperança do Bandeirante para garantir seus primeiros três pontos está depositada nos estreantes Palhinha e Leandro, ex-Cruzeiro. Por outro lado, o Comercial espera manter o bom rendimento apresentado na estréia, quando goleou o Olímpia por 7 a 1. No sábado, a Matonense receberá o Taubaté, às 20h45, no Estádio Hudson Buck Ferreira. O confronto terá transmissão, ao vivo, da ESPN Brasil. 16 horas - São José x Nacional; Internacional x Flamengo; Bragantino x São Bento; Botafogo x Araçatuba; Olímpia x Rio Preto; Taquaritinga x Francana.