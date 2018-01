Palhinha já pode estrear no Comercial O Comercial já poderá contar com o seu principal reforço: o meia Palhinha. O jogador foi liberado pelo Itthirad, dos Emirados Árabes, depois que o clube de Ribeirão Preto pagou a multa rescisória, de cerca de R$ 50 mil. O ex-jogador do São Paulo, bicampeão mundial interclubes, deve estrear na próxima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, quando o Comercial enfrentará o Rio Preto, em Ribeirão Preto. "A entrada de Palhinha irá melhorar muitos fatores no nosso time. O meio-campo ganhará qualidade e experiência", afirmou o técnico Wantuil Rodrigues.