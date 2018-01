Palhinha promete bicampeonato da A2 Com 35 anos de idade, bem-sucedido no futebol e em boa forma física, o meia-atacante Palhinha é o exemplo do atleta, no sentido literal da palavra, que dá certo no futebol. Com contrato assinado com o Comercial, de Ribeirão Preto e que disputa o Campeonato Paulista da Série A2, o meia comemora o momento e já fala em título, uma constante em suas passagens por equipes do interior. "O trabalho que estamos fazendo aqui é para a conquista do acesso. Gosto de trabalhar com o Wantuil (Rodrigues, treinador), trabalhei com ele no Cruzeiro-MG e sei de sua capacidade", disse Palhinha, com a propriedade de quem foi campeão da Série A-2 pelo Marília, em 2002. E se depender de resultados positivos, o Comercial tem tudo para conquistar o acesso. Na quarta-feira, o time venceu o Ituano, atual campeão paulista, em um jogo-treino, realizado no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. "Começamos bem, o elenco mescla experiência com juventude e isso é fundamental", concluiu Palhinha. O atleta teve o ápice de sua carreira quando foi campeão mundial pelo São Paulo, em 1992. Jogou pelo América-MG (1987), Cruzeiro-MG (1997), Flamengo-RJ (1998) e Grêmio-RS (1998). Ele também teve rápidas passagens pelo exterior, atuando pelo Mallorca, da Espanha, e Sporting Cristal, do Peru. O Campeonato Paulista da Série A-2 começará no dia 26 de janeiro, no próximo domingo, e contará com a participação de 16 clubes, divididos em dois grupos de oito. Classificam-se os dois primeiros times de cada grupo para a segunda fase. O "Bafo" faz sua primeira partida diante do Bandeirante, em Birigüi.