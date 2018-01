Palhinha reforça Bandeirante de Birigüi O veterano meia Palhinha, de 35 anos, ex-São Paulo e Cruzeiro-MG, é a novidade do Bandeirante de Birigüi para o Campeonato Paulista da Série A2. Ele foi indicado pelo técnico Wantuil Rodrigues. Palhinha iniciou a carreira no América-MG no começo da década de 1990. As boas atuações no time mineiro chamaram a atenção do técnico Telê Santana, que o levou para o São Paulo. No Tricolor, Palhinha conquistou duas vezes a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes em 1992 e 1993, mas saiu do clube depois de perder um pênalti na Final da Libertadores de 1994 e foi para o Cruzeiro. Na Raposa, deu a volta por cima e ganhou a Copa do Brasil em 1996. Depois, iniciou um périplo por vários clubes, entre eles Grêmio, Flamengo e Portuguesa. Teve uma apagada passagem pelo Mallorca, da Espanha, e foi bem no Sporting Cristal, do Peru. O meia já tem experiência no Paulista da Série A2, sendo campeão com o Marília em 2002. Ano passado defendeu o Comercial no primeiro semestre, também na mesma divisão, e o Uberaba no Campeonato Brasileiro da Série C.