Palhinha reforça Comercial de Ribeirão O meia Palhinha, de 34 anos, se apresentou nesta sexta-feira ao Comercial de Ribeirão Preto, clube que irá defender por apenas três meses, na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O veterano jogador, que se destacou no início dos anos 90 no São Paulo, já disputou a segunda divisão estadual no ano passado, quando foi campeão com o Marília. Esta é a segunda passagem de Palhinha por Ribeirão Preto, já que, em 1999, ele defendeu o Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas naquela ocasião, ele não teve uma boa atuação e deixou o clube antes do final da competição. Palhinha disse que está otimista, pois será comandado novamente com Wantuil Rodrigues, o técnico com quem trabalhou ainda quando era infantil e juvenil, no América-MG. Foi no time de Belo Horizonte que ele se profissionalizou, para depois se transferiu para o São Paulo. Além do São Paulo, Palhinha ainda defendeu outros clubes importantes como Flamengo, Cruzeiro (campeão da Libertadores, em 1997), Grêmio e Alianza Lima (Peru). O Comercial estréia na Série A2 no dia 26, em Birigüi, contra o Bandeirante.