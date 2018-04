Palhinha vai defender o Marília O meia Palhinha, de 34 anos, se apresentou nesta quinta-feira ao Marília, onde irá disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista a partir de 20 de janeiro. O jogador, bicampeão mundial com o São Paulo e tricampeão da Libertadores, duas vezes com o time paulista e uma com o Cruzeiro, estava atuando no futebol peruano e alugou seu passe à equipe paulista até maio, quando termina o torneio paulista. A apresentação de Palhinha aconteceu no estádio do Marília, o Bento de Abreu, e contou com uma grande festa realizada pela torcida do MAC, como é conhecido o clube. "Pretendia voltar a jogar no Brasil e o Marília está dando está oportunidade. Estou contente e com muita vontade de ajudar o clube a voltar para a 1ª divisão", disse o atacante. Palhinha também defendeu a seleção brasileira. Em 16 partidas, marcou seis gols. Já defendeu outros clubes como América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, onde manteve a fama de ser muito temperamental.