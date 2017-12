Palhinha vira atração do Marília A prometida contratação de impacto do Marília para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, segunda divisão paulista, foi anunciada nesta quinta-feira à tarde. É o meia-atacante Palhinha, revelado pelo América Mineiro e que brilhou no São Paulo, campeão mundial interclubes no começo da década de 90. Aos 31 anos, ele se apresenta ao clube na segunda-feira. O que não falta à estrela do MAC são títulos. Depois de se destacar no América Mineiro, ele fez fama no São Paulo e chegou à seleção brasileira. No Morumbi, foi campeão paulista de 1992, campeão da Taça Libertadores 92/93; bicampeão da Recopa Sul-Americana 93/94; bicampeã mundial Interclubes; super-campeão dos campeões em 93. Depois peregrinou por vários clubes brasileiros, sem nunca mostrar o mesmo brilho que tinha no São Paulo. No primeiro semestre, ele estava no América Mineiro, mas depois se transferiu para o futebol equatoriano. Esta é a 13.ª contratação do MAC para buscar o título de 2002. O presidente José Roberto de Mayo confirmou a falta de acerto para a vinda do meia Deivid, da Francana, e do zagueiro Rogério. "Acho que o Palhinha apagou estes possíveis reforços", brincou o dirigente. A estréia do Marília no Paulistinha será dia 20 de janeiro contra o São Bento, em Marília. A Federação Paulista de Futebol pode confirmar, nesta sexta-feira, a tabela da competição.