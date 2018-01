Palhinha volta para o Alianza do Peru O volante Palhinha decidiu voltar para o Alianza Lima após ter rescindido seu contrato com o Gama, há duas semanas. Palhinha, que saiu do Alianza em julho, deve permanecer no time por, pelo menos, dois meses, enquanto disputa o Campeonato Peruano. Embora o time não esteja em boa colocação - ocupa o penúltimo lugar do campeonato - ele afirma ter "voltado com a intenção de vencer".