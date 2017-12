Palmas bate Gama e garante vaga O Palmas mostrou em campo que é mesmo um time surpreendente. Nesta quarta-feira, bateu o Gama por 3 a 2 e realizou o sonho de ser o primeiro time do Estado do Tocantins a disputar as quartas-de-final da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Bezerrão (DF) e os gols foram marcados por Ferdinando, Moacri, Wesley, Rodriguinho e Arismar. Com este resultado, o Palmas enfrenta o XV de Novembro (RS), nos dias 12 e 19 próximos em locais a serem definidos por sorteio da CBF às 14 horas desta quinta-feira. Logo no começo do jogo, o Gama adiantou a marcação para impedir a saída de bola do Palmas. Mas falhou nos passes e no posicionamento do meio-campo, abrindo espaços para o ataque do time do Tocantins, que subiu pelas laterais e se impôs no jogo. Aos 31 minutos, na melhor oportunidade do Palmas, Ferdinando em chute de pequena distância e no ângulo de Osmair abriu o placar. O Gama, no desespero, chegou ao empate aos 45 minutos, quando Rodriguinho cobrou falta e Wesley aproveitou o rebate do goleiro para igualar por 1 a 1. Mal o time do Gama e sua torcida festejaram o empate, o Palmas, que perdeu o atacante Joazinho, por contusão, recuperou a vantagem. Moacri, aos 46 minutos, fez 2 a 1. "Entramos em campo determinados a vencer", disse o jogador no intervalo. Com a vantagem, mesmo ressentindo a ausência de três dos seus melhores jogadores (Alisson, Leandro César e Joãozinho), o Palmas manteve seu ritmo, no segundo tempo, jogando fechado no meio-campo. O que motivou o Gama a reagir, ousando no ataque. Aos 20 minutos, Rodriguinho voltou a comandar o ataque e empatar o jogo, após receber lançamento e, dentro da área, bater cruzado sem defesa para Leandro Lopes. Novamente o ataque do Palmas calou a torcida e o time do Gama. Aos 42 minutos, Arismar fez o gol da vitória e da classificação inédita.