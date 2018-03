Palmas e Gama empatam por 1 a 1 O Palmas empatou por 1 a 1 com o Gama na noite desta quarta-feira, em Tocantins, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os dois times são considerados surpresas nesta fase da competição, já que eliminaram Remo-PA e Botafogo-RJ, respectivamente. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta, no dia 5 de maio, em Brasília, passa às quartas-de-final. Um empate em 0 a 0 dá vantagem ao time do Gama, que marcou um gol fora de casa. O Gama começou melhor e abriu o placar logo aos 19 minutos do primeir o tempo, com Rodriguinho. O Palmas não se assustou e buscou o empate. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Alysson conseguiu o empate. No segundo tempo, a marcação apertou e o empate persistiu. O resultado, porém, foi justo.