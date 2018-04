Palmas garante vaga na Série C O Palmas, de Tocantins, garantiu sua vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o União de Rondonópolis-MT, por 2 a 1, neste domingo à noite. No primeiro jogo, em casa, o Palmas já tinha vencido por 4 a 2. Agora enfrentará o Gama, do Distrito Federal. A terceira fase tem início no próximo domingo e os mandos de jogo serão definidos nesta segunda-feira, em sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.