Palmas precisa golear para garantir vaga Além de contar com o apoio da torcida, o time do Palmas que enfrenta o 15 de Novembro, de Campo Bom (RS) terá uma formação mais ofensiva na partida que será disputada amanhã, às 20h30 no estádio Nilton Santos, em Palmas (TO), com arbitragem de Edilson Soares da Silva (RJ). "É o jogo da nossa vida", sintetiza o técnico Carlos Magno, que montou um time mais fechado atrás com três zagueiros (Moacri, Marraquete e Neuran), mas pretende contar com a volta de Leandro César. O lateral-esquerdo poderá ser liberado momentos antes do jogo, que promete ser mais estratégico que emocionante. É que o Palmas, única equipe da Região Norte na Copa do Brasil precisa golear (3x0) o 15 de Novembro para garantir sua última chance de chegar às semifinais da competição. Já o 15 de Novembro, tida como uma equipe experiente e composta de jogadores de qualidade poderá perder até por 2x0 para garantir a classificação.