Palmeiras: 3 na zaga mais Diego Souza O técnico Candinho vai mudar bastante a escalação do Palmeiras para o jogo deste domingo, em Itu, contra o Ituano. As principais mudanças são a escalação de 3 zagueiros e do meia Diego Souza, que volta ao time após sua reintegração. Outra mudança está no ataque, com Osmar e Ricardinho formando a dupla de ataque. Bruno e André Cunha, além de Marcel, ficam no banco de reservas. Assim, a escalação titular para a partida, que começa às 18 horas, é: Marcos; Glauber, Daniel e Nen; Correia, Marcinho, Magrão, Diego Souza e Lúcio; Osmar e Ricardinho.