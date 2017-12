Palmeiras: 9 mil ingressos vendidos Só 9.942 ingressos foram vendidos para o jogo de domingo entre Palmeiras e Fluminense, no Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, restam 16.058, para todos os setores. Uma estimativa mais otimista dava conta de que os bilhetes seriam esgotados no primeiro dia de venda, o que não se confirmou. A procura nos postos foi intensa, mas não chegou a ser caótica, como costuma acontecer antes de jogos decisivos, como o de domingo, que definirá a última vaga brasileira na Libertadores. As maiores filas foram registradas no Palestra Itália. No CT, a fila, pela manhã, não era maior do que cinco metros. Apesar de a própria diretoria palmeirense ter trabalhado para que o jogo fosse realizado no sábado, a CBF decidiu não alterar a tabela e todas as partidas da última rodada do Brasileirão serão mesmo disputadas no domingo e no mesmo horário 16 horas. Assim, torcedores do Palmeiras poderão se encontrar pela cidade com os são-paulinos que forem ao Morumbi (ver o jogo contra o Atlético-PR) e os corintianos que quiserem comemorar o possível título brasileiro no local escolhido pela prefeitura, a Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte. Preocupado com possíveis incidentes, o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia chegou a obter o aval da TV Globo, emissora que detém os direitos de transmissão do Brasileiro, para que o jogo entre Palmeiras e Flu fosse realizado no sábado. Mas a CBF nem quis saber de conversa. Nesta quinta, a venda vai das 10 horas às 17 horas, nas bilheterias do Palestra Itália, no Centro de Treinamento (Avenida Marques de São Vicente, 2640); no Ipiranga (Rua Xavier de Almeida, 1312); em Pinheiros (Rua Cunha Gago, 203/207); e na Mooca (Rua Juventus, 337). Os preços: arquibancadas, R$ 15 (meia - R$ 7); cadeiras descobertas R$ 25, (meia - R$ 12); cadeiras cobertas R$ 40 (meia - R$ 20).