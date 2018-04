Palmeiras: a ?formação dos sonhos? Após um jejum de seis jogos sem vitória, o Palmeiras triturou Vasco (5 a 2) e São Caetano (3 a 1) com belas exibições, e voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro ? ainda que esteja a nove pontos do líder Atlético-PR. A surpreendente reviravolta do time alviverde se deve a três fatores: 1º) A entrada de três jogadores experientes, um em cada setor do campo (o zagueiro Daniel, o volante Claudecir e o meia Pedrinho improvisado no ataque); 2º) A mudança do esquema tático, do confuso e ineficiente 3-4-1-2 para o tradicional 4-4-2; 3º) A solução dos problemas internos de relacionamento ? a rixa mais notória era entre Pedrinho e o técnico Estevam Soares. O próprio treinador admite que o clima no clube é outro. ?As vitórias trouxeram a alegria de volta. Acreditaremos no título enquanto houver chances?, diz ele. ?Sempre tendo em mente que devemos ir passo a passo, jogo a jogo?. O treinador é só elogios aos três novos titulares: Daniel, Claudecir e Pedrinho. Os dois primeiros voltaram ao time após longo período de recuperação de contusão. ?Sem tirar os méritos dos antigos titulares, o Gabriel e o Corrêa, mas o Daniel é um autêntico xerifão, que nos dá mais segurança lá atrás com seu poder de comando, e o Claudecir tem mais qualidade na saída de bola, vai para cima dos zagueiros adversários.? Pedrinho havia sido afastado porque Estevam suspeitava que seu jogador tramara um complô para derrubá-lo. ?Conversamos e contornamos os problemas?, diz o técnico. Com esses três jogadores, Estevam resolveu fazer mudanças táticas radicais. Os laterais, por exemplo, já não apóiam tanto como antes, quando podiam subir juntos para o ataque, ao mesmo tempo, porque tinham Marcinho como um terceiro zagueiro, dando-lhes cobertura. Agora, Marcinho atua como um volante autêntico, numa espécie de linha de quatro formada ao lado de Elson, Magrão e Claudecir. Na frente, não é sentida nem a ausência de um centroavante tradicional, como Kahê. ?O Pedrinho está muito à vontade no ataque, e se entendeu muito bem com o Osmar. Eles se completam, movimentando-se bastante. Os dois têm uma inteligência tática incrível!?, elogia Estevam. FORMAÇAO DOS SONHOS - Para o treinador, ?essa pode ser a formação dos sonhos do Palmeiras.? Ele diz que ?isso precisará ser comprovado nas próximas rodadas?, mas anda bem empolgado com o que descobriu ter em mãos ? Daniel e Claudecir, contundidos, eram cartas fora do baralho até um mês atrás. Depois do clássico de sábado contra o São Paulo, o Palmeiras pega o fraco Paraná, em casa, e o Juventude, um adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores de 2005, em Caxias do Sul (RS). Na vitória contra o São Caetano, Estevam pôde repetir a formação que havia usado no jogo anterior, contra o Vasco. Até então, ele, que assumiu em maio, nunca pôde manter o mesmo time de um jogo para o outro. Contra o São Paulo, porém, voltará a ter problema: não poderá contar com o volante Magrão, suspenso pelo terceiro amarelo. O substituto deve ser definido no treino desta sexta-feira. Corrêa e Diego Souza são os candidatos.