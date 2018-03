Palmeiras, à procurade um lateral Boatos não faltam no Parque Antártica sobre a contratação do novo lateral para substituir Alessandro, que deixou o Palmeiras para jogar na Ucrânia, mas quando o assunto é definição, a situação muda. Depois de uma semana de especulações sobre a provável transferência de Paulo Baier, do Criciúma, para o clube, o nome da vez foi o de Ânderson Lima, do Grêmio. Outro que também é considerado para a vaga é Russo, do Vasco, que atuou sob o comando do técnico Jair Picerni no São Caetano. A única pista do atleta vem de Picerni, que declarou que há alguém em vista, bastante experiente. Mário Gianini, diretor de futebol do clube, não quis falar com os jornalistas a respeito e limitou-se a declarar por meio da assessoria de imprensa que ?não tinha nada a dizer? sobre a situação difícil do clube, que tem até o dia 5 para inscrever novos jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa: o Grêmio não está nem um pouco disposto a liberar Ânderson Lima. ?Se ele sair eu saio junto?, declarou o vice-presidente do clube gaúcho, Saul Berdichezki. Segundo o dirigente, o Grêmio precisa do jogador e ?nem se o Palmeiras oferecesse 11 jogadores estaríamos interessados?. O procurador do jogador, Raul Nassar, afirmou que o jogador não recebeu nenhuma proposta dos dirigentes palmeirenses e o jogador não pensa em deixar o Grêmio. Isso aumenta as possibilidades de Russo. Apesar do Vasco contar com um grupo pequeno o que dificultaria a saída de um atleta, por outro lado negociou dois atacantes e precisa de urgente reposição. Dependeria da vontade do Palmeiras em ceder algum atleta, embora Jair Picerni não queira ceder jogadores.