Palmeiras abre rodada com chance de ampliar vantagem

O Palmeiras, líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem uma grande chance neste sábado, na abertura da 26.ª rodada, de se distanciar mais de seus concorrentes diretos e colocar pressão em todos eles, que só jogam no domingo. Em casa, no Palestra Itália (às 18h30, no estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), o time alviverde encara o Atlético Paranaense e não quer desperdiçar o fato de ter o mando de campo, e com o estádio lotado, para conseguir a vitória.

São Paulo, Internacional, Goiás e Atlético Mineiro só entram em campo um dia depois do Palmeiras. Com um triunfo sobre os paranaenses, o time palmeirense abrirá seis pontos para o segundo colocado e obrigará os rivais a vencerem seus jogos para seguirem na sua cola.

OS JOGOS DA RODADA Sábado, 26 de setembro 18h30 - Palmeiras x Atlético-PR 18h30 - Barueri x Cruzeiro Domingo, 27 de setembro 16 horas - Fluminense x Avaí 16 horas - São Paulo x Corinthians 16 horas - Coritiba x Náutico 16 horas - Internacional x Flamengo 16 horas - Atlético/MG x Santos 18h30 - Goiás x Grêmio 18h30 - Sport Recife x Santo André 18h30 - Botafogo x Vitória

Empolgado com a vitória de virada sobre o Cruzeiro no meio de semana, o Palmeiras espera ter o mesmo aproveitamento ofensivo contra o Atlético, principalmente da dupla Vágner Love e Diego Souza. Os desfalques são os suspensos Cleiton Xavier e Armero.

No lado atleticano, um empate já é bem visto. Com 31 pontos, na 14.ª colocação, a ordem em Curitiba é evitar o rebaixamento à Série B. Com seis pontos de vantagem para o Santo André, o primeiro dentro da zona da degola, todos ficariam muito satisfeitos com a conquista de, ao menos, um ponto em São Paulo.

No outro jogo deste sábado, também às 18h30, duas equipes em busca da reabilitação. Na Grande São Paulo, Barueri e Cruzeiro se enfrentam e querem esquecer os tropeços da rodada passada. O time paulista sonha em permanecer na elite nacional após seu primeiro ano na Primeira Divisão e, quem sabe, beliscar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Já os cruzeirenses, com todos os sintomas de uma instabilidade depois da perda na decisão da Copa Libertadores, querem mostrar reação. A consequência deste momento de altos e baixos é que uma derrota pode colocar os mineiros bem próximos da zona de rebaixamento.