Palmeiras acerta a compra dos direitos de Danilo O Palmeiras acertou na noite desta terça-feira a compra do zagueiro Danilo junto ao Atlético-PR. O valor não foi confirmado, mas é de cerca de 1 milhão (R$ 2,5 milhões). É menos do que os R$ 3,8 milhões pedidos no início da negociação pelos paranaenses, que aceitaram diminuir o valor após conversa com o jogador, que queria permanecer na capital paulista.