Palmeiras acerta a contratação de ex-lateral do Santos

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Paulo Henrique. O jogador, de 20 anos, que iniciou a carreira no Santos, estava no Rio Ave, de Portugal, e chega com contrato válido até dezembro.

O atleta é agenciado por Marcos Casseb, o mesmo de Bruno César, e chega ao clube como uma espécie de compensação pelo fato do meia ter acertado com o Palmeiras. Paulo Henrique apareceu no Santos em 2012, após se destacar na Copa São Paulo do mesmo ano.

Entretanto, ele sofreu um rompimento nos ligamentos do joelho esquerdo e ficou seis meses sem atuar. Em julho do ano passado, acabou sendo dispensado do time santista e chegou a acertar com o Rio Ave, de Portugal, mas foi reprovado nos exames médicos justamente por causa da lesão no joelho.

Paulo Henrique, inclusive, já treinou nesta terça-feira, na Academia de Futebol.

Nesta terça-feira também, o clube apresentou Bruno César, que fica no clube até dezembro, mesmo período do contrato de Paulo Henrique.