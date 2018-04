Palmeiras acerta a contratação do meia Tchê Tchê, do Audax

Depois de Fabrício e Fabiano, ambos do Cruzeiro, o Palmeiras acertou mais uma contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Tchê Tchê, do Osasco Audax. Após a final do Campeonato Paulista, contra o Santos, o jogador de 23 anos passará por exames médicos e assinará contrato válido por três temporadas com o time alviverde. O Corinthians também estava interessado no jogador.

Tchê Tchê, que também atua de lateral-direito, tem contrato com o Audax até 18 de maio e será apresentado após a decisão do estadual. O Palmeiras, inclusive, não deve divulgar o acerto antes da final com o Santos. O Corinthians chegou a sondar o jogador, que é agenciado pelo mesmo empresário do zagueiro Yago, mas não formalizou uma proposta. O Santos também tinha o atleta na lista de possíveis reforços.

O meia, que ganhou popularidade pelas boas atuações na reta final do Campeonato Paulista, se encaixa no estilo de jogador que o técnico Cuca gosta, pois se destaca pela versatilidade. Outro do Audax que chegará ao Palmeiras depois do Campeonato Paulista é o meia Juninho. Ele pertence ao Palmeiras e já foi avisado que será aproveitado por Cuca no Brasileiro.