Palmeiras acerta a contratação do volante Thiago Santos

O Palmeiras acertou a 25ª contratação na temporada. Trata-se do volante Thiago Santos, do América-MG. O jogador chega com a missão de tentar substituir Gabriel, que sofreu uma grave lesão no joelho e só retorna aos gramados em 2016. Pela negociação, o Alviverde pagará ao clube mineiro R$ 1 milhão referente a multa para rescisão contratual do atleta, que tinha vínculo até o fim da Série B.

Thiago Santos tem 25 anos - completará 26 no próximo dia 5 - e nunca atuou em um time grande. Ele iniciou a carreira no Prudentópolis, time do interior do Paraná, e depois teve passagens pelo URT-MG, Nacional-MG, Araxá-MG, Betim-MG, Linense-SP e estava no América-MG desde 2014. Na Série B deste ano, ele fez três gols.

"O Palmeiras exerceu o direito de pagar a multa contratual e levar o jogador. Diante disso, com a comprovação do depósito da multa rescisória, entendemos que o melhor seria não escalar o jogador (contra o Bahia, na última rodada). Assim que os últimos detalhes forem resolvidos o Thiago Santos deixa de ser jogador do América", disse o Euler Almeida de Araújo, um dos integrantes do conselho de administração do América, em entrevista ao site do clube mineiro.

A ideia inicial da diretoria palmeirense era não contratar mais atletas, entretanto, com a lesão de Gabriel e a avaliação de que no elenco não existe um jogador que consiga suprir sua ausência, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, foi ao mercado atrás de opções e como não podia contratar atletas que estão jogando no exterior, restou ir atrás de nomes na Série B ou divisões interiores, jogadores que estão em contrato ou ainda atletas que estão na Série A, mas que fizeram menos de sete jogos por seus clubes.

Thiago Santos passa por exames e a tendência é que o Palmeiras confirme sua contratação antes de acabar a semana. Sem Gabriel e a espera de Thiago Santos, o técnico Marcelo Oliveira tem testado Amaral e Andrei Girotto na posição. O time alviverde volta a campo na quarta-feira, para encarar o Cruzeiro, às 22h, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.